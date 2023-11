Gemeinde Laudenbach ehrt ehrenamtlich Engagierte

Ein ganz persönlicher Dank

Denn für den Rathauschef standen die Geehrten symbolisch für das grundsätzliche, ehrenamtliche Engagement in Laudenbach und ganz Deutschland, das ohne Veranstaltungen wie den Ehrenamtsempfang oftmals zu Unrecht ungesehen bliebe. Als Sinnbild für die große Bedeutung der ehrenamtlichen Strukturen im Land erinnerte der Bürgermeister an die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal. „Es waren vor allem die regionalen Feuerwehren, Rettungssanitäter, Mitarbeitende des Technischen Hilfswerks und viele Freiwillige, die in dieser Nacht Leben retteten“, so Köpfle, „Organisationen, die zum großen Teil von Ehrenamtlichen leben“.

Die Gesellschaft zusammenhalten

Ohne diese Menschen wäre nicht nur in Laudenbach, sondern auch in ganz Deutschland viele Dinge nicht möglich. „Menschen wie Sie tragen unsere Gesellschaft und halten sie zusammen“, unterstrich der Rathauschef. Was für außergewöhnliche Krisensituationen wie im Ahrtal oder während der Corona-Pandemie zähle, gelte aber genauso im Alltag. Etwa wenn montags Fußballtraining, dienstags Kegeln, mittwochs Boule oder donnerstags Singen anstehe, wenn am Wochenende Feste anstünden oder Senioren Hilfe benötigten – dann funktioniere das in Laudenbach nur, weil unzählige Ehrenamtliche ihre Zeit kostenlos zur Verfügung stellen. Dieses Engagement reicht in der Bergstraßengemeinde in alle relevanten Lebensbereiche: von Kultur- und Bildungsangeboten über Jugend- und Seniorenhilfe bis hin zum Sport. Genauso vielfältig scheint das ehrenamtliche Engagement in Laudenbach auch über sämtliche Altersgruppen verteilt zu sein.