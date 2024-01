Gemeinderat entscheidet über Zukunft des Hemsbacher Waldes

Der Hemsbacher Wald soll ökologisch wertvoller werden und gewinnt als Klimafaktor. Der Gesundheitszustand des Waldes als komplex fungierendes Ökosystem beunruhigt jedoch inzwischen sowohl Fachleute als auch Hemsbacher Bürger. „Während der tatsächliche Zustand von Bäumen und Waldboden schwer erfassbar ist, sind Schädlingsbefall, Trockenheit, Kronensterben und kahle Flächen direkt sichtbar“, heißt es in einer Pressemitteilung des BUND Hemsbach/Laudenbach.

Der Gemeinderat will nun zukunftsweisende Entscheidungen auf den Weg bringen, um den Wald für die Zukunft zu rüsten. Nach der öffentlichen Waldbegehung mit Kreisforstamtsleiter Manfred Robens und Revierförster Philipp Lambert im Oktober letzten Jahres steht am 29. Januar die Verabschiedung der Wald-Haushaltsplanung 2024 im Stadtrat an.