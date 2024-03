Gemeinderat in Hemsbach steht zur Hans-Michel-Halle

Ob es überhaupt schon einmal mehr Besucher bei einer Gemeinderatssitzung gab? Rund 250 Einwohner nahmen an dem jüngsten Treffen des Entscheidungsgremiums in Hemsbach teil, das das Rathaus in weiser Voraussicht vom Max in die Hans-Michel-Halle verlegt hatte. Um die ging es den meisten Besuchern schließlich auch, wenngleich auch die Feuerwehr wegen der Bestellung ihrer neuen Kommandanten in voller Stärke gekommen war und mit der – allerdings abgesetzten – Entscheidung über eine Containeranlage für Flüchtlinge ein weiteres Aufregerthema auf der Tagesordnung stand.