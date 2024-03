Weinheim

Gesucht: Menschen, die mit Geflüchteten ein Stück Weges gehen

Jetzt, wo die Belegung der Anschlussunterbringung in den ehemaligen Schulen in Weinheim kurz bevorsteht, ist jede Hilfe gefragt. Der Arbeitskreis Asyl hofft auf Ehrenamtliche. Wie die Integration gelingen kann und was zu tun ist.