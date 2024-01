GigaNetz gibt die Hoffnung für Weinheim noch nicht auf

Am 8. Januar endete in Weinheim die Frist für den Abschluss von Verträgen mit der Deutschen GigaNetz für eine Glasfaseranschluss. Jetzt liegt die Auswertung der Vertragsabschlüsse vor: Das Ziel, mindestens 35 Prozent aller Haushalte von den Vorzügen zu überzeugen, wurde krachend verfehlt. Tatsächlich wurde nur eine Quote von 24 Prozent erreicht. Das gab die Deutsche GigaNetz am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Im Westen und Norden zu wenig

Im Süden läuft's besser

Denn in der Südstadt, Hohensachsen, Lützelsachsen und Ritschweier war die Kundennachfrage immerhin so hoch, dass die Deutsche GigaNetz dort bereits in die Feinplanung einsteigen möchte. „Über den großen Zuspruch in Weinheim Süd freuen wir uns ungemein. Mit dem Start der Feinplanungen für Hohensachsen, Lützelsachsen, Ritschweier und Kernstadt Süd unterstreichen wir unser Engagement für einen flächendeckenden Ausbau", erklärte Sebastian Bergmann, Regionalleiter Süd der Deutschen GigaNetz. Er sei zuversichtlich, dass sich in den kommenden Monaten auch in "Weinheim Nord" und "Weinheim West" die notwendige Anzahl an Haushalten für das Projekt entscheiden werde. Zugleich machte Youssef Saadaoui, Projektleiter Sales bei der Deutschen GigaNetz, aber auch deutlich: „Für den eigenwirtschaftlichen – also ohne Fördermittel finanzierten – Ausbau eines Glasfasernetzes in Weinheim ist es zwingend nötig, dass die Quote von 35 Prozent erfüllt wird."