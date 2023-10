GigaNetz verlängert in Weinheim trotz niedriger Quote

Eigentlich ist seit dem 18. September die sogenannte Vorvermarktungsphase für Glasfaseranschlüsse in Weinheim abgelaufen. Damals erklärte die Deutsche GigaNetz, dass es für eine verbindliche Aussage, ob die Frist verlängert wird, noch zu früh sei. Man wolle erst alle bisher eingegangenen Verträge prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Das könne einige Wochen dauern. Zu diesem Zeitpunkt lag die Vermarktungsquote bei 20 Prozent. 35 Prozent aller Weinheimer Haushalte sind das erklärte Ziel.

Bis 8. Januar verlängert

Einen Monat später nennt GigaNetz auf der Firmenwebsite für Weinheim eine Quote von 21 Prozent. Lapidar heißt es dort neuerdings auch: „Entscheiden Sie sich bis zum 08.01.2024 für einen Anschluss, damit Sie die Vorteile einer vollen Bandbreite so schnell wie möglich in den eigenen vier Wänden für sich nutzen können.“