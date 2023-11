Sie möchte die Welt ein kleines bisschen glücklicher machen – Gina Schöler ist 37 Jahre alt und die erste Glücksministerin Deutschlands. Über elf Jahre schon ist sie mit ihrem Ministerium für Glück und Wohlbefinden in "glücklicher Mission" unterwegs. Sie studierte Kommunikationsdesign in Mannheim und wohnt mit ihrer Familie in Laudenbach. Im Gespräch mit der WN/OZ berichtet sie über ihre Arbeit als Glücksministerin.

Foto: MfG Die Idee für das Ministerium für Glück und Wohlbefinden entstand im Jahr 2012.

In welcher Welt will ich morgen leben? Diese Frage stellte sich Schöler gegen Ende ihres Masterstudiums. Ihr damaliger Professor stellte die Aufgabe, eine Kampagne zu entwickeln, die einen Wertewandel in der Gesellschaft auslöst.

Bei ihrer Recherche stieß sie auf das Land Bhutan im Himalaya-Gebirge, das seinen Fokus nicht auf Wirtschaftswachstum, sondern auf das sogenannte Bruttonationalglück legt. Die Zufriedenheit der Bevölkerung bestimmt also dort das politische Handeln. Die Laudenbacherin war sofort von diesem Konzept begeistert: "Warum gibt es das bei uns nicht?"

Die Idee nach dem Studium weiterverfolgen

Und so entstanden die ersten Ideen des Glücksministeriums. Ihr Professor ermutigte sie, das Projekt auch außerhalb ihres Studiums weiterzuverfolgen. "Ich habe da sofort Feuer gefangen", erzählte sie begeistert. Sie begann, sich intensiv mit der Glücksforschung zu beschäftigen und knüpfte Kontakte.

2013 sprang Schöler ins kalte Wasser und machte sich selbstständig. Schon damals bemerkte sie, dass sie für ihre Arbeit eher belächelt wurde. "Dabei ist Glück nicht nur süß. Aktuell ist es wichtiger denn je", erklärte die 37-Jährige.

Mehr Glück in der Politik

Offiziell darf sie sich Glücksministerin nennen, obwohl es sich bei dem Ministerium für Glück und Wohlbefinden um eine unabhängige Initiative handelt. "Echte Politik, das muss man auch wollen", sagte Schöler. "Ich finde es sehr krass, was für einen Gegenwind man in diesem Beruf oft bekommt."

Für die Glücksministerin ist klar, dass das allgemeine Wohlbefinden der Bevölkerung noch viel mehr in politischen Entscheidungen des Landes integriert werden soll. "Politik sollte sich immer wieder fragen: Warum machen wir das und wie kann es dem Mensch im Idealfall am besten gehen?", betonte Schöler. "Ich sehe irgendwie, dass sie das Thema Glück nicht so richtig ernst nehmen."

Dafür ist sie umso dankbarer für ihre Community. "Ich mag es, nah mit Menschen zu arbeiten. Bei Workshops, in meinem Team oder auch auf Social Media umgeben mich einfach tolle Leute", erklärt die sympathische Mutter.

Der Glückskoffer

Häufig bei Veranstaltungen mit dabei ist Schölers "Glückskoffer". Darin befinden sich verschiedene Gegenstände, zu denen die Glücksministerin einige Anekdoten erzählt, die zum Nachdenken anregen sollen. Zum Beispiel eine beklebte Zigarettenschachtel mit der Aufschrift "Einsamkeit kann tödlich sein".

Ebenfalls im Koffer enthalten ist die rosarote Brille der toxischen Positivität. "Glück heißt nicht, dass sich alles gut anfühlt. Alle Emotionen sind valide, Probleme wegzudrücken ist nicht die Lösung", betonte die 37-Jährige.

Foto: Amelie Michel Im Glückskoffer von Gina Schöler verstecken sich so einige Schätze.

Ein weiterer Teil der Glück-Workshops besteht aus Reflexions- und Achtsamkeitsübungen. Dazu gehört der sogenannte Streichholz-Test. Schöler hat dazu Zündhölzer in einer Schachtel verschieden hoch bemalt. Sie stellt den Teilnehmern dann die Frage: "Wie ausgebrannt bist du?" Daraufhin soll sich jeder ein Holz aussuchen, dass ihn selbst am besten repräsentiert. "Durch spielerische Aufgaben können die Leute alles besser verstehen", erklärte die Glücksministerin.

In der Zusammenarbeit mit der Hopp-Stiftung bietet Schöler in Weinheim auch kostenlose Workshops für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter an. Dabei beschäftigen sich die Teilnehmer vor allem mit Einblicken in die positive Psychologie und der Glücksforschung.

Schölers persönliche Definition von Glück bedeutet Verbundenheit schaffen – mit sich selbst und mit anderen. "Dabei muss ich nicht unbedingt mit meinen Herzensmenschen interagieren, schon kleine Interaktionen mit Fremden haben manchmal Glücksgefühle in mir ausgelöst", erklärte sie.