Glasfaserausbau startet in Laudenbach

Die Datenzukunft kommt – und zwar schneller als gedacht. Schon am kommenden Montag, 18. März, beginnen in Laudenbach die Tiefbauarbeiten für ein flächendeckendes Glasfasernetz der Deutschen GigaNetz, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Der von der Deutschen GigaNetz beauftragte Generalunternehmer startet am Montagmorgen voraussichtlich unter der Heinrich-Lanz-Brücke in Laudenbach mit der Einrichtung eines sogenannten „Pop“-Standorts. Vom „Herzstück der Glasfaserverkabelung“ arbeiten sich die Bautrupps stetig vor durch den ganzen Ort.

Am Montag beginnen die Grabungsarbeiten voraussichtlich in der Gartenstraße (ab dem kleinen Kreisel in Richtung Main-Neckar-Straße) und Am Ziegelbuckel (in Richtung Am Fuchsbuckel). Ein zweiter „Pop“-Punkt wird im Norden aufgebaut. In den Folgewochen setzen sich die Arbeiten in den Straßen Am Fuchsbuckel, in der Main-Neckar-Straße, Im Kisselfließ, in der Neuwiesenstraße, Rheinstraße, Schießmauerstraße, Am Langenmorgen, im Südring und in der Heinrich-Lanz-Straße fort. Über den weiteren Bauverlauf wollen Gemeindeverwaltung und Deutsche GigaNetz fortlaufend informieren.