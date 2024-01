Glatteiswarnung für die Region

Gültig von: Mittwoch, 17. Januar, 7 Uhr bis: Donnerstag, 18. Januar, 2 Uhr

Eine vorübergehend nach Norden wandernden Warmfront lässt die aufkommenden Schneefälle gebietsweise in Regen übergehen. Dieser gefriert auf den gefrorenen Böden. Die Regenfälle dauern zum Teil mehrere Stunden an, sodass sich erhebliche Eispanzer bilden können, mit entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Infrastruktur. Die genaue Lage der Luftmassengrenze ist noch unsicher, sodass eine Aktualisierung der Vorabinformation in den nächsten Stunden erfolgt.