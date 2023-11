Glücksministerin Gina Schöler hält inspirierenden Vortrag

Glück ist wichtig für ein gesundes Leben – so lautet die Kernaussage von Gina Schöler, die als selbst ernannte Glücksministerin vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden durchs Land zieht. Am Montagabend gastierte die Laudenbacherin unweit ihrer Heimat: In der ehemaligen Synagoge in Hemsbach hielt sie einen interaktiven Impulsvortrag, organisiert von der Volkshochschule Badische Bergstraße. Die Organisatoren sprechen von „glücklicher Fügung“, dass sie die selbst ernannte Weltverbesserin für ihr Programm gewinnen konnten.