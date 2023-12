GRN-Team im Dienst, wenn andere Weihnachten feiern

Während die meisten Menschen Weihnachten im Kreise der Familie feiern, gibt es natürlich auch jene, die an den Feiertagen Dienst haben. Dazu gehören Feuerwehr und Polizei, Pflegedienste und die Mitarbeiter in den Senioreneinrichtungen, aber zum Beispiel auch das Team der GRN-Klinik – unser Bild zeigt stellvertretend (von links) Wilma Languido, Johannes Vogel und Kristine Fe Capela, die auf der Station C1 Dienst an Heiligabend hatten.