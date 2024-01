Grünes Licht für Netto-Bau in Sulzbach

Rund eineinhalb Jahre ist es nun her, dass auf der Baustelle mit den großen gelben Nettoplakaten an den Zäunen die Bagger rollten. Die Sulzbacher waren voller Hoffnung: Nach jahrelangem Kampf sollten sie endlich ihren eigenen Supermarkt im Ort bekommen. Doch plötzlich herrschte Totenstille – bis heute. Der Hintergrund war wohl Pfusch am Bau. So gab das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf WN-Anfrage an, dass das Material, das dort verwendet wurde, Werte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung überschritten habe. Der Bauherr habe daraufhin Strafanzeige gegen die Erdbaufirma gestellt. Also wieder buddeln: Das Auffüllmaterial (in der Summe 4650 Kubikmeter) musste teilweise ausgetauscht werden. Danach wurden weitere Prüfungen erforderlich. Hierfür wurde ein externer Gutachter zurate gezogen.