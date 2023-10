Halloween: So schaurig-schön sieht es in Unter-Flockenbach aus

Gleich mehrere Grabsteine zieren den Vorgarten, in dem sich eine Meute von gruseligen Gestalten tummelt. Am Zaun hängt ein Skelett, vom Dach grüßt ein aufblasbarer Geist – willkommen bei Familie Noe im Lärchenweg im Ortsteil Unter-Flockenbach!

Gruselige Wetteraussichten

Für viele Kinder ist Halloween auch in Deutschland längst ein großer Spaß, bei dem sie verkleidet durch die Straßen ziehen. Wasserscheu dürfen sie in diesem Jahr allerdings nicht sein. Jedenfalls verkündet "Wetter online" gruselige Wetteraussichten für Bergstraße und Odenwald, die "einfach zum Heulen" seien. Die Wahrscheinlichkeit sei jedenfalls hoch, dass sich der Hexenkessel anstatt mit Süßigkeiten mit Regenwasser füllt. Nebel wäre da schon willkommener.

Ursprung in der keltischen Mythologie

Der Halloween-Spuk hat seine Wurzeln wohl in der keltischen Mythologie. Der Überlieferung nach treiben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen. Gefeiert wird heutzutage am Abend vor Allerheiligen („All Hallows’ Eve“), dem Festtag, an dem Katholiken der Verstorbenen gedenken. Doch bei dem Tag, den Menschen inzwischen vor allem mit Spuk, Spinnen und ausgehöhlten Kürbissen in Verbindung bringen, ging es nicht immer nur ums Gruseln. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein spielten auch Traditionen rund um die Partnerfindung, das sogenannte Matchmaking, eine Rolle. Sowohl der Grusel als auch die Brautschau-Traditionen kamen mit Auswanderern aus Irland in die Vereinigten Staaten. Seit den 1990er Jahren wird Halloween auch bei uns gefeiert. pro/dpa