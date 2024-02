Grandioser hätten die Weinheimer den Schlusspunkt unter die diesjährige Fastnacht nicht setzen können: Bei der Straßenfastnacht unter dem Motto "Helden der Kindheit" am Dienstagnachmittag platzte der Weinheimer Marktplatz fast aus allen Nähten.Teilweise gab es kein Durchkommen. Bunt verkleidet als Glücksbärchen, als Pippi Langstrumpf oder Ghostbusters tummelten sich gegen 14 Uhr schon rund 600 Menschen im Herzen Weinheims. DJ Cebel und DJ Andi heizten dem närrischen Partyvolk ordentlich mit Schlagern und Mallorca-Party-Musik ein. Kölner Karnevalslieder volles Rohr aus den Boxen und Getränke von den Weinheimer Marktplatzwirten - was will man mehr?