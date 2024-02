Hemsbach geht gegen Raser vor

Der Gemeinderat hat in nicht öffentlicher Sitzung mehrheitlich entschieden, eine dritte Stelle im Kommunalen Ordnungsdienst zu schaffen. Das hat Bürgermeister Jürgen Kirchner in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Die örtliche Polizeibehörde soll durch die personelle Aufstockung in die Lage versetzt werden, auf Ortsstraßen verstärkt Tempokontrollen durchzuführen, wie der städtische Fachbereichsleiter Sven Maschur gestern sagte.