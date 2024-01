Hemsbach setzt auf ein gutes Klima

Felicitas Hasper entgeht keiner. Unermüdlich weist sie die Besucher am Eingang zur Kulturbühne Max darauf hin, dass sie sich einen digitalen Newsletter in Sachen Klimaschutz bestellen können, und empfiehlt, sich einfach des QR-Codes zu bedienen, der auf einem Plakat an der Wand hängt. Viele zücken ihr Smartphone, zumindest mehr, als sich mit Getränken und Brezeln versorgen, die ebenfalls am Eingang bereitstehen. Es darf vermutet werden, dass die Mehrzahl der vielleicht 60 Gäste, die sich am Mittwochabend von der städtischen Klimaschutzmanagerin die Grundzüge des im November vom Gemeinderat verabschiedeten Klimaschutzkonzeptes vorstellen lassen, auch vorher schon in den Beteiligungsprozess eingebunden waren – und auch weiterhin mitmachen.