Hemsbacher böllern unerlaubt beim Umzug in Heddesheim

„In Heddese gibt’s nix zu schenne“, freut sich Kerwe-Parre Henrik Fütterer. So fällt auch seine traditionelle Kerwe-Rede am Sonntagnachmittag kurz aus, „denn unser Heddese wächst und gedeiht“ - ob Sportkindergarten, Heddesheim Arena oder Pumptrack. An den drei Kerwe-Tagen seit Freitag gibt’s auch kaum etwas zu mäkeln. „Die Dappschädel sind in der Unterzahl“, stellt Henrik Fütterer den Heddesheimerinnen und Heddesheimern ein gutes Zeugnis aus.