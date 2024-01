Hemsbacher Fabian Maas ist jetzt Leadsänger bei den "Sixx Paxx"

Mit einer Gitarre und einem Traum begann seine Karriere – jetzt steht er jede Woche auf der Bühne in der Landeshauptstadt. Fabian Maas ist 27 Jahre alt und kommt gebürtig aus Hemsbach. Dort ging er auch aufs Gymnasium und studierte Sportwissenschaften und Psychologie in Heidelberg. "Mein größter Wunsch war allerdings schon immer, Musik hauptberuflich zu machen", sagt er im Gespräch mit der WN/OZ.

Schon mit 16 Jahren begann er, kleinere Auftritte in seiner Heimatstadt zu spielen. Seit dem Jahr 2021 begann er, auf der Straße zu spielen. Er fuhr mit seiner Freundin nach Amsterdam, um erstmal im Ausland Straßenmusik auszuprobieren. "Ich habe mich erst nicht getraut und stand eine Stunde einfach nur da mit meiner Gitarre", erzählt Maas.

Foto: Privat Nur er und seine Gitarre - so fing alles für Fabian Maas an. Als Straßenmusiker spielte er vor allem im Ausland.

Mittlerweile fragt sich der 27-Jährige gezielt: "Wo sind die großen Konzerte?" und spielt im Anschluss an die Veranstaltung vor den Konzertbesuchern. Im Sommer vergangenen Jahres war er beispielsweise bei einem Auftritt von Harry Styles, einem Künstler, den er selbst gerne hört. "Dort war die Stimmung einfach mega", berichtet er. "Ich habe bewusst Lieder ausgewählt, die mir selbst gefallen, damit ich sie einfacher auswendig lernen kann."

Auf Spotify und Instagram akiv

Maas ist sich sicher, dass Musik das ist, was er in der Zukunft gerne machen möchte. Auf seinem Instagram-Kanal lädt er immer wieder Clips hoch, in denen er singt. Auf Spotify hat er schon eine Single veröffentlicht – weitere sollen folgen. Allerdings ist der junge Mann noch unschlüssig, in welcher Stilrichtung und Sprache er seine eigenen Werke fortsetzten möchte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

In den letzten Jahren war der 27-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin viel unterwegs. Sie verbrachten mehrere Monate am Stück woanders – von London über Kapstadt bis in die USA. Beide verdienten online ihr Geld, er als Appointment-Manager, sie als Influencerin. "Trotzdem war immer mein Ziel, mit der Musik voranzukommen", erklärt Maas.

Jetzt fasst der junge Musiker in Berlin Fuß. Seit dem Herbst ist er Leadsänger bei den "Sixx Paxx", eine Gruppe aus Male-Revue-Showkünstlern. "Deren Manager hatte mich über Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich mich nicht mal vorstellen könnte", erzählt Maas. Ewig habe es nicht geklappt, aber Anfang September konnte er sich die Show anschauen. "Ich war begeistert", sagt er, "am nächsten Tag durfte ich direkt beim nächsten Auftritt mitsingen."

Das Publikum begeistern

Aktuell singt er bei vier Shows am Wochenende mit, die jeweils zwei Stunden lang sind. Unter der Woche waren in den letzten Monaten immer Proben, die jetzt abgeschlossen sind. Maas sucht daher noch zusätzlich einen Job im Online-Bereich, den er an den Werktagen machen kann. "Am besten gefällt mir, wenn die Zuhörer einfach Spaß an der Show haben. Je mehr man das Publikum mitreißt, desto besser", betont Maas.

Seine Familie unterstützt den jungen Musiker beim Verfolgen seines Traums. "Meine Eltern und meine Freundin sind auch selbstständig und stehen total hinter mir", sagt Maas. Sein Vater macht ebenfalls Musik und ließ ihn schon früh die Luft eines Tonstudios schnuppern. "Es war für mich und mein Umfeld schon immer klar, dass ich keinen 9-to-5 Bürojob anfangen werde", erklärt er.

Neben seinen Auftritten nimmt der 27-Jährige seit einem halben Jahr an einem Vocal-Coaching teil. Jeden Tag übt er fleißig an seiner Gesangstechnik – einmal im Monat schickt er ein Video an seinen Coach und plant mit ihm die nächsten Schritte. "Ich habe schon deutliche Verbesserungen gemerkt", gibt er zu, "außerdem fühle ich mich viel sicherer beim Singen."