Dunkle Wolken schweben über dem Gewerbeverein/Bund der Selbständigen Hemsbach (BdS). Stagnierende bis rückläufige Mitgliederzahlen, Mitgliederbeiträge, die fast komplett an den Landesverband der BdS abgeführt und für die Bezahlung des Steuerberaters aufgewendet werden, und ein Vorsitzender, der sich als Alleinunterhalter für den Verein fühlt.

Hinzu kommt der vorzeitige Rücktritt von Vorstandsmitgliedern wie der Kassiererin Julia Schütz und dem Zweiten Vorsitzenden Benny Link. All das bewog Vorsitzenden Denis Klefenz auf der Jahreshauptversammlung zu einem drastischen Schritt: Auf Punkt acht der Tagesordnung stand eine Abstimmung über die Auflösung des Vereins im kommenden Jahr.

Der Bericht über das vergangene Jahr fiel kurz aus. Der Altstadtlauf fand aufgrund der Nachwirkungen von Corona nicht statt. Das Bachgassenfest wurde mit der Interessengemeinschaft (IG) Bachgasse organisiert. Mit einer Tradition brach man aber: Das Fest wurde in den Abend hinein verlegt. Eine Änderung, mit der viele Hemsbacher laut Klefenz nicht zufrieden waren.

„Das Wertschätzende verloren“

Selbst eine Infoveranstaltung zum Thema Glasfaser wurde von Teilen der Bevölkerung stark kritisiert. All das führte ihn an einen Punkt, an dem er sich fragte: „Warum mache ich das eigentlich?“ Auch wenn es nur ein „kleiner Anteil ist, der doof ist“, so komme es dem Vorsitzenden so vor, als haben „die Menschen seit Corona das Wertschätzende verloren“. Auch die Gewerbeentwicklung in Hemsbach gestalte sich schwierig. In vielen Gesprächen mit Bürgermeister Jürgen Kirchner habe sich dies abgezeichnet.

Dieser Umstand macht die Gewinnung neuer Mitglieder schwierig. Nach einem kurzen Bericht der Kassiererin Schütz, der die Aussagen des Vorsitzenden hinsichtlich der Mitgliederbeiträge belegte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Auch die sinkende Mitgliederzahl von 53 im vergangenen Jahr auf 48 in diesem Jahr wurde bestätigt.

Um den Wahlen eventuell vorzugreifen, zog Klefenz die gefürchtete Auflösung des Vereins vor. Laut ihm habe der Verein in den letzten Jahren nicht gelebt. Klefenz bemängelte die fehlende aktive Teilnahme an den Veranstaltungen seitens der Mitglieder. In einer lebhaften Diskussion, in der mehrmals die Sinnhaftigkeit einer Vereinsstruktur infrage gestellt wurde, wurden mehrere Vorschläge vorgebracht.

Möglichkeit der Fusion unmöglich

Zum einen gäbe es die Möglichkeit einer Fusion mit dem Gewerbeverein in Laudenbach, der auch Klefenz zustimme. Problem hierbei wäre jedoch, dass der Laudenbacher Verein nicht beim BdS ist, was eine Zusammenführung unmöglich gestalte. Auch die Frage nach dem Nutzen des BdS im Hintergrund wurde gestellt.

Laut Klefenz könne das, was der Verein leistet, auch von einer Interessengemeinschaft (IG) übernommen werden, jedoch mit erheblich geringerem Aufwand.

Er sehe das Hauptproblem des BdS bei der fehlenden Teilnahme der Mitglieder und deren fehlender Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Zu einer Abstimmung über die Auflösung kam es nicht. Zum einen entsprach dies nicht dem Tenor der anwesenden Mitglieder, zum anderen waren schlichtweg zu wenige dem Ruf des Vorsitzenden gefolgt, der sowohl per Brief als auch per E-Mail um rege Teilnahme gebeten hatte.

Teilweise neue Besetzungen

Schlussendlich fand sich in Axel Jung doch noch ein Zweiter Vorsitzender, und auch die Beiräte des Vorstands wurden mit Melissa Möller (IG Bachgasse), Jürgen Wawer und Marco Sommerauer gut besetzt. Die Positionen des Schriftführers und des Kassierers bleiben vorläufig unbesetzt.

Viele Ideen wurden gesammelt und neue Impulse gesetzt. Ob dies zielführend ist und ob das alles so umgesetzt wird, steht für Klefenz aber weiterhin in den Sternen. Denn vor einem Jahr stand der Verein bereits an genau derselben Stelle: Viel Enthusiasmus und Wille, aber am Engagement der Mitglieder haperte es. Die Möglichkeit der Vereinsauflösung ist nicht endgültig verworfen, sondern vorerst aufgeschoben.