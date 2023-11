IG Waid steht zu den Hotel- und Parkhausplänen des Miramar

Der Vorstand der IG Waid hat bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend Rückendeckung erhalten für seinen Kurs beim Thema „Hotel und Parkhaus am Waidsee“. Wie mehrfach berichtet, unterstützt die IG Waid die Pläne des Miramar, auf dem bestehenden Parkplatz ein Hotel und südlich des Freizeitbades ein Parkdeck zu errichten, um die Verkehrs- und Parkplatzprobleme in der Waid und der Ofling endlich zu entschärfen.