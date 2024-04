Im August gibt es wieder das Stoppelacker-Festival

Das Stoppelacker-Festival geht weiter. Karin und Hermann Reisig lassen daran keinen Zweifel und haben bereits das Programm für die beiden Wochenenden im August stehen. Auf der Freilichtbühne hinter dem Hofcafé in der Lobdengaustraße des Hirschberger Ortsteils Großsachsen stehen in diesem Jahr altbekannte Künstler wie AB/CD und Baba Explosion wie auch mit der Partyband „Die Bande“ und der Bon-Jovi-Tribute-Band „Bounce“ neue Verpflichtungen.

Die Reisigs organisieren die beiden Festival-Wochenenden in diesem Jahr allein. Schwiegersohn Franz Kain hat sich bekanntlich aus dem Festival zurückgezogen. „Wir hatten andere Vorstellungen von der Gestaltung“, begründet Hermann Reisig die Trennung, lässt aber keinen Zweifel daran, dass das Festival auch künftig stattfinden wird. „Das hat schließlich Kultstatus“, sagt er.

Der Wechsel aus dem Hof auf den großzügigen Stoppelacker hat der Veranstaltung gutgetan. Was vor vier Jahren mit Blick auf Corona erforderlich war, hat sich als Glücksgriff herausgestellt. Und so wollen die Reisigs das rustikale Ambiente des mit illuminierten Traktoranhängern umzäunten Stoppelackers auch künftig für das Festival nutzen. Aus vielen Publikumsäußerungen wissen sie, dass das große Festivalgelände, auf dem genügend Platz zum Tanzen besteht, von den Gästen sehr geschätzt wird. Bis zu 1000 Personen haben hier Platz. „Wir wollen auch nicht größer werden“, sagt Hermann Reisig. Die hinteren Reihen sollten noch nah genug an der Bühne sein, um etwas mitzubekommen.

Bei der Bühne wird sich in diesem Jahr etwas ändern. Der RNF-Truck ist nämlich in die Jahre gekommen und steht nicht mehr zur Verfügung. Reisig hat aus diesem Grund eine Profibühne gemietet, die den Musikern auch mehr Platz bieten wird.

Hermann Reisig ist bekanntlich ein Musikfreak: „Ich höre alles von Abba bis Zappa“, sagt er und betont, dass ihm das Festival sehr am Herzen liegt. „Alle Bands, die auftreten, hat der Chef selbst gehört und für gut befunden“, formuliert er.

Klassiker der Rockmusik

Los geht es in diesem Jahr am Freitag, 16. August, mit AB/CD, die vor zwei Jahren das erste Mal beim Stoppelacker-Festival dabei waren. Sie bringen in der ersten Hälfte die krachenden Hits von AC/DC, in der zweiten Hälfte schlüpft ein Teil der Band unter dem Namen „Ministry of Rock“ in eine neue Rolle und spielt Klassiker der Rockmusik – Songs von Deep Purple bis Guns N’ Roses. Am Samstag, 17. August, folgt Baba Explosion, die bei ihrem Auftritt vor zwei Jahren noch Abba Explosion hieß. So darf sie sich aber nicht mehr nennen. Trotz Namensänderung: Die vier Musiker erwecken nach wie vor die alten Abba-Hits zu neuem Leben.

Die beiden Bands am zweiten Wochenende hat Hermann Reisig aufgrund einer Umfrage unter den Gästen des vergangenen Jahres ausgewählt. Die hatten beispielsweise eine Partyband gewünscht. Am Freitag, 23. August, bringt nun „Die Bande“ den Ballermann an die Bergstraße. Hermann Reisig will damit den Geschmack eines jüngeren Publikums treffen. Zum Abschluss des Stoppelacker-Festivals spielt am Samstag, 24. August, die Bon-Jovi-Tribute-Band Bounce – Profis mit 50, 60 Auftritten im Jahr und einem „Schnuggelsche“ als Sänger, der nicht nur musikalisch dem Original nahekommt, sondern auch optische Ähnlichkeiten mit dem jungen Bon Jovi hat, wie Reisig sagt. Da kann ja nichts schiefgehen.

Die Rahmenbedingungen bleiben unverändert. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Auf dem Stoppelacker gibt es kleinere Speisen – Bratwurst, Fleischkäsbrötchen und belegte Laugenstangen – und natürlich alle Getränke. Sogar eine Cocktailbar wird aufgebaut.

Vorverkauf