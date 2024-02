In der eigenen Wohnung missbraucht

Man mag es sich gar nicht vorstellen, wie traumatisch das Geschehen für die Frau gewesen sein muss: Sie ließ sich auf eine neue Beziehung mit einem Mann ein, den sie über Facebook kennengelernt hatte. Die ersten Treffen in Weinheim verliefen sehr harmonisch. Bei ihr keimte die Hoffnung, dass mehr daraus werden könnte, zumal der Mann ihr ein „Leben im Luxus“ und eine gemeinsame Zukunft in Portugal in Aussicht stellte.

Drei Jahre Haft

Doch dem Mann ging es von Anfang an nur um Sex. Viel schlimmer noch: Er entpuppte sich als brutaler Vergewaltiger. Davon ist jedenfalls das Amtsgericht Weinheim überzeugt, das den 59-jährigen Angeklagten, der zur Tatzeit in Mühlacker lebte, am Donnerstag zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilte.

Aussage gegen Aussage

Wie so oft in solchen Fällen stand Aussage gegen Aussage: Der Angeklagte behauptete, dass es auch jenem Tag vor knapp zwei Jahren zu einvernehmlichem Sex gekommen sei. Gewalt sei dabei nicht im Spiel gewesen. Er könne sich die Vorwürfe der Frau nur so erklären, dass sie eifersüchtig gewesen sei und sich rächen wollte, weil er auch noch mit einer anderen Frau „etwas hatte“. Außerdem habe sie sich vielleicht Hoffnungen gemacht, dass er sie finanziell unterstützen würde, weil er „ein wenig geprotzt“ habe, was seine persönlichen Verhältnisse anging. So räumte er ein, der Frau vorgegaukelt zu haben, ein teures Auto, eine eigene Firma und viel Geld zu haben. Allerdings war vieles von dem, was der Angeklagte zum Tatvorwurf vor Gericht aussagte, nicht in Einklang zu bringen mit seinen Einlassungen bei der Polizei oder wurde durch Zeugenaussagen vor Gericht direkt widerlegt.

Mit brutaler Gewalt

Dagegen hatte das Gericht keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Schilderungen der 54-jährigen Geschädigten. Diese deckten sich in den wesentlichen Punkten mit den Aussagen bei der Polizei. Demnach sei es am Abend des 3. März 2022 in ihrer Wohnung zunächst zu einvernehmlichen Zärtlichkeiten gekommen. Als sie beim Sex aber Schmerzen empfand und ihn mehrfach aufforderte, damit aufzuhören, sei er schlagartig sehr grob geworden. „Es war, als wäre bei ihm ein Schalter umgelegt worden“, erinnerte sich die Geschädigte. Mit brutaler Gewalt habe er sie – trotz heftiger Gegenwehr – dann brutal vergewaltigt.

Blutergüsse an Armen und Beinen

Zwei Tage später ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige. In der Rechtsmedizin wurden mehrere Blutergüsse an den Oberarmen und Oberschenkeln und ein Schleimhauteinriss im Intimbereich dokumentiert. Wie die Sachverständige vor Gericht erklärte, seien diese Verletzungen mit den Schilderungen der Geschädigten zum Tatablauf durchaus in Einklang zu bringen.

Während die äußerlichen Verletzungen relativ schnell verheilten, waren die psychischen Folgen wesentlich gravierender. Sie habe es in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr ausgehalten und sei ein halbes Jahr „ohne festen Wohnsitz unterwegs gewesen“. Es folgte ein längerer Aufenthalt in einer Traumaklinik. Mittlerweile habe sie wieder eine Wohnung, aber nicht mehr in Weinheim.

Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann beantragte eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Verteidiger Simon Seidel forderte dagegen einen Freispruch, da es begründete Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Geschädigten gebe. Seinen Antrag, ein aussagepsychologisches Gutachten zu erstellen, hatte das Gericht zuvor allerdings bereits abgelehnt.

Lange Liste von Vorstrafen

Bevor sich das Schöffengericht zur Beratung zurückzog, wurde noch die lange Liste der Vorstrafen des 59-Jährigen verlesen. 42-mal wurde er seit 1986 von Gerichten verurteilt – Betrug, Diebstahl, Urkundenfälschung und gefährliche Körperverletzung waren ebenso darunter wie etliche Fälle, in denen er beim Fahren ohne Fahrerlaubnis oder beim Erschleichen von Leistungen erwischt worden war. Zudem war er 1987 bereits einmal wegen einer Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

„Sie sind ein notorischer Rechtsbrecher“, wandte sich die Vorsitzende Richterin Eva Lösche in der Urteilsbegründung an den Angeklagten. Die einzigen strafmildernden Aspekte im vorliegenden Fall wären, dass am Tatabend Alkohol im Spiel war und es keine geplante, sondern eine spontane Tat gewesen sei. Welch gravierende psychische Folgen die Tat für die Frau haben würde, sei ihm aber offenbar egal gewesen.