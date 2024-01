In Ladenburg eröffnet bald ein neues Café

Lediglich einen Namen für sein geplantes Café in Ladenburg hat Christian Kubitz noch nicht gefunden. „Das ist das Schwierigste überhaupt“, sagt der bald 35-Jährige aus der Römerstadt schmunzelnd. Alles andere ist voraussichtlich in wenigen Monaten so weit. Im Frühling will der Kaffeekünstler aus Leidenschaft einen Traum verwirklichen. Und zwar auf dem im Besitz seiner Familie befindlichen Gelände am Einkaufszentrum Wallstadter Straße und gegenüber vom Wohnquartier Martinshöfe.