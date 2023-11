In Weinheim wird das Parken digitalisiert

Wer kennt das nicht: Parkschein gelöst und ins Auto gelegt und dann: Einkaufen, Erledigungen, Arztbesuch – alles dauert länger als gedacht. Die Parkuhr tickt oder der Parkschein verliert seine Gültigkeit. Was tun? Das Risiko eines Strafzettels eingehen oder schnell zum Parkautomat? Stress.

In weiten Teilen von Weinheims Innenstadtstraßen ist dieses Problem nun gelöst. Die Stadt bietet gemeinsam mit der EasyPark-Gesellschaft, die schon in etlichen Städten der Republik präsent ist, seit Oktober die EasyPark-App an, mit der Autofahrer per Smartphone ihren Parkplatz minutengenau bezahlen können und von überall auch nachlösen – mit wenigen Klicks. Stadt und Unternehmen geben zum Auftakt die Möglichkeit, mit einer Fünf-Euro-Gutschrift zu starten.

Auf www.weinheim.de sowie in den Sozialen Netzwerken der Stadt wird ein Gutschein mit einem QR-Code dargestellt, der beim Download der App einen entsprechenden Wert vorlegt. Wichtig zu wissen: Die EasyPark-App bietet auch für die Zukunft weitere Funktionen, die dann beispielsweise auch freie Parkplätze und den Weg dorthin weisen. Dazu müssen vor Ort aber zunächst weitere technische Voraussetzungen geschaffen werden. Das Weinheimer Tiefbaumt hat dazu bereits Ideen.

Autofahrer können ihre Parkplätze per Smartphone bezahlen und nachlösen

Die Vorteile des Parkens per App liegen auf der Hand: Die Parkzeit kann von überall flexibel gestartet, gestoppt und verlängert werden. Autofahrer müssen kein Kleingeld mehr bereithalten. Eine Überzahlung oder eiliges Nachlösen am Automaten gehören somit der Vergangenheit an.

Was in Weinheim funktioniert, ist in Deutschland bereits in mehr als 600 Städten etablierte Praxis, im direkten Umfeld Weinheims beispielsweise in Mannheim, Heidelberg, Worms und Heppenheim.

So funktioniert die App: Einfach die EasyPark-App auf das Smartphone laden, registrieren und die gewünschte Zahlungsart auswählen, dann beim Öffnen der App den Standort überprüfen, die Parkzeit mit dem Dreh-Rad auf dem Display bestimmen und den Parkvorgang starten. Zum manuellen Stoppen oder Verlängern erneut das Rad bedienen. Das Parken endet ansonsten automatisch, sobald die eingestellte Parkzeit abläuft. Der Kontrolleur kann anhand des Nummernschildes überprüfen, ob ein digitaler Parkschein hinterlegt ist. In Weinheim können in einem ersten Schritt etwa 400 Innenstadtparkplätze an 14 Flächen auf diese Weise belegt und bezahlt, überwiegend an Straßen, aber auch auf Innenstadtparkplätzen. Die Orte sind jeweils gekennzeichnet.

Jeder Parkvorgang wird erfasst, dargestellt und durch eine digitale Rechnung erfasst