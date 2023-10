Ingeborg Tilmann spendet für neuen Trinkwasserbrunnen in Hemsbach

„Den muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen“, sagt Ingeborg Tilmann über den vor einigen Wochen in Betrieb genommenen Trinkwasserbrunnen auf dem Friedhof. Erfahren hat sie von ihm aus der Zeitung. Live in Augenschein genommen hat sie ihn also noch nicht, war aber von der Idee so begeistert, dass sie spontan im Rathaus anrief, um der Stadt für einen weiteren eine großzügige Spende zu überlassen.

Damit ist der nächste Trinkwasserbrunnen gesichert. Bürgermeister Jürgen Kirchner war so überwältigt von diesem Engagement, dass er Ingeborg Tilman sofort ins Rathaus einlud, um sich auch persönlich zu bedanken. „Ich habe mich selten in meiner Amtszeit so gefreut“, sagte der Rathauschef. Vor einem Jahr habe sie angefangen zu sparen, erzählt Ingeborg Tilmann, beispielsweise bei Ausgaben für Geburtstage und andere Feiern.

Für einen weiteren Trinkbrunnen

Als sie in der Zeitung las, dass auf dem Friedhof ein Trinkwasserbrunnen installiert wurde, wusste sie sofort, wofür sie den Betrag verwenden wollte: als Spende nämlich für die Stadt Hemsbach, damit ein weiterer Trinkwasserbrunnen installiert werden kann. „Ich hatte schon vor etlichen Jahren eine ähnliche Idee, dass das jetzt so schön gemacht wurde, freut mich wirklich sehr.“

Kirchner pflichtet ihr bei, zumal der Platz auf dem Friedhof für den „Prototypen“ ideal sei: „Unser Friedhof hat Parkcharakter, und der Platz an der Aussegnungshalle ist gut gewählt, zumal wir noch Bänke und eine Pergola aufgestellt haben, damit man im Schatten sitzen kann.“ Die Bänke sind übrigens als „Babbelbänke“ deklariert. „Ein wenig plaudern und dazu ein Schlückchen Wasser, genauso soll es sein“, sagt Ingeborg Tilmann und lächelt.

Ein schöner Ort zum Leben

Überhaupt befindet die Seniorin, dass Hemsbach ein sehr schöner Ort zum Leben sei – sie muss es wissen, lebt sie doch seit über 50 Jahren in der Bergstraßengemeinde: „Es ist zwar eine kleine Stadt, bietet aber so viel für die Menschen.“ Besonders schätzt sie den Wiesensee, das Alla-hopp-Gelände sowie die Vereins- und Freizeitangebote, allgemein die „Übersichtlichkeit“ und die sehr gute Infrastruktur. Mit ihrer Spende für einen weiteren Trinkwasserbrunnen will sie ein sinnvolles Projekt für die Allgemeinheit unterstützen.