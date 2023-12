Isabelle Werner übernimmt die Leitung der Tischerei Werner

Ihr Fingerabdruck ist das aktuelle Logo der Tischlerei Werner – ab dem 1. Januar wird Isabelle Werner auch das Gesicht des Familienbetriebs werden. Sie übernimmt im neuen Jahr die Leitung von ihrem Vater Jörg. Die junge Frau geht voller Tatendrang an die neue Herausforderung heran. "Ich möchte jetzt loslegen und meine neuen Ideen umsetzten", sagt sie begeistert.

Von der Bühne an die Tischlerbank, so verlief Werners Karriereweg. Denn die 37-Jährige begann nach ihrem Abitur erst einmal eine Schauspielausbildung in München. "Ich habe damals nie daran gedacht, Tischlerin zu werden", erinnert sie sich. Doch schnell wurde der jungen Frau bewusst, dass diese Welt nichts für sie ist und sie brach ihre Ausbildung ab.

Eine Freundin brachte sie auf die Idee, sich nach einer Tischlerausbildung umzusehen. Zuerst absolvierte Werner allerdings ein Praktikum bei ihrem Vater in der Werkstatt. "In dieser Woche habe ich nur eine Gartenbank restauriert, aber direkt gemerkt: hier fühle ich mich wohl", erklärt die Mutter von zwei Töchtern.

Erstes Lehrjahr in Heidelberg

So begann sie ihr erstes Lehrjahr in Heidelberg und arbeitete dort auch in einem Betrieb. Allerdings merkte Werner schnell, diese Firma passt nicht zu ihr. "Also wechselte ich zur Firma meines Vaters, zuerst nur übergangsweise", erzählt die junge Frau. "Mein Vater merkte jedoch schnell, dass er auf meine Arbeit nicht verzichten wollte und ich arbeitete weiter bei ihm", fügt sie hinzu.

Foto: Fritz Kopetzky Isabelle Werner ist bei der Arbeit hoch konzentriert.

Als sie schwanger wurde, unterbrach sie kurzzeitig ihre Arbeit und beschäftigte sich mit den Hintergrundaufgaben des Betriebs, wie Termine mit Kunden vereinbaren. "Da hab ich gemerkt, dass mir nicht nur das Handwerkliche Spaß macht", sagt die 37-Jährige.

Allerdings stellte sie fest, dass das Leben als Geselle langfristig nichts für sie ist. Also begann sie im Jahr 2018 bis 2019 ihr Meisterstück und schloss ihre Lehre mit Auszeichnung ab. "Danach war uns klar, dass meine Übernahme des Familienbetriebs das Ziel der kommenden Jahre wird", erklärt Werner.

Lösungen für Probleme finden

Ihren Arbeitsstil beschreibt die junge Frau so: "Ich erfinde am liebsten Lösungen für ein Problem. Wenn der Kunde und ich am Ende zufrieden sind, dann gibt das mir Energie für neue Projekte zurück." Sie freue sich jedes Mal, wenn aus der ganzen Mühe während des Erschaffungsprozesses etwas Tolles entsteht. "Das gibt dann immer einen Gänsehautmoment", schwärmt Werner.

"Wir arbeiten auch nicht nur mit Holz", erklärt sie. Für ihr Meisterstück, eine ausziehbare Couch, benutze sie beispielsweise auch Metall und Polster. "Der Unterschied zu herkömmlichen Möbelherstellern ist, dass jedes angefertigte Stück, das unseren Laden verlässt, ein Unikat ist", betont die junge Mutter.

Große Veränderungen geplant

Für ihre Übernahme hat Werner große Veränderungen geplant. "Ich möchte einen Showroom an die Werkstatt anbauen", berichtet sie. Dort sollen sowohl Ausstellungsstücke als auch ein großer Besprechungstisch zum Arbeiten stehen. "Dann können die Kunden direkt sehen, was wir können", erklärt Werner. Beispielsweise gestaltet die Tischlerei eine Küche selbst, die im neuen Showroom ausgestellt wird.

Der Frauenanteil in der Tischlerausbildung liegt in Deutschland bei 11 Prozent – dennoch hat Werner nie wirklich darüber nachgedacht, dass sie in einer männerdominierten Branche arbeitet. "Wenn man an der Sache Spaß hat, dann ist das egal", betont die 37-Jährige. "Tischler ist ein Beruf für alle."

Foto: Marco Schilling Isabelle Werner übernimmt ab dem kommenden Jahr die Werkstatt ihres Vaters Jörg.