Jan Leon Heinecke aus Weinheim: "Ich bin die Mama mit Bart"

Der dunkle Bart, die tiefe Stimme und das kernige Auftreten – nichts erinnert heute mehr an das, was Jan Leon Heinecke aus Weinheim früher einmal war: eine Frau, zumindest äußerlich. Im Inneren sah es anders aus. „Ich passte einfach nicht in diesen Körper“, versucht er zu erklären, was so schwer zu fassen ist. Schwer für ihn selbst, der damals keine Worte hatte für seinen Zustand fernab der „Norm“.