Jede Menge Edelmetall für die TSG Weinheim

Erfolgreiche Florettfechter

Aber auch in der Kategorie Mountain Bike und Downhill zählen die Aktiven der TSG zu den Aushängeschildern in dieser Sportart. Was Male Arendt mit einem ersten Platz beim German Downhill Cup in der Klasse U 15 ebenso unter Beweis stellte wie Lea Kumpf, die in der Wertung U 19 und in der Elite-Women-Klasse als Erste die Ziellinie überquerte. Jannik Abbou komplettierte das gute Abschneiden der TSG-Vertreter beim German Downhill Cup mit einem dritten Rang in der Elite-Men-Klasse.