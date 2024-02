Jetzt demonstriert auch Hemsbach gegen rechts

Erst fanden schwerpunktmäßig in größeren Städten Kundgebungen und Demonstrationen gegen rechts statt. Jetzt schwappt die durch die Enthüllung des Recherchenetzwerkes Correctiv ausgelöste Protestwelle auch auf kleinere Kommunen über: Am Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, findet in Laudenbach auf dem Schillerplatz eine Mahnwache statt. Am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, wird es in Hirschberg an der Martin-Stöhr-Schule eine Kundgebung für Demokratie und Bürgerrechte geben. Und auch die Hemsbacher erhalten eine Gelegenheit, für Demokratie, Toleranz und Vielfalt ortsnah auf die Straße zu gehen, nämlich am Sonntag, 3. März, 15 Uhr, auf dem Rathausplatz.