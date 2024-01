Jetzt schon an den Sommer denken

Der Laudenbacher Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) bietet auch in diesem Jahr in den ersten beiden Sommerferienwochen vom 29. Juli bis 9. August wieder für Kinder zwischen sechs und elf Jahren die beliebte Ortsranderholung (ORE) an. Interessierte Eltern können ab Sonntag, 21. Januar, 12 Uhr, ihr Kind online unter der E-Mail-Adresse ORE2024@email.de anmelden.