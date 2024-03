Seit Mitte Januar 2024 werden die zwei schadhaften hölzernen Radwegbrücken zwischen Hemsbach und Hüttenfeld erneuert. Nachdem die Anpassungsarbeiten an den Beton-Unterbauten inzwischen abgeschlossen wurden, sollen in der Nacht zum Freitag, 8. März, die neuen Brücken aus Aluminium eingehoben werden, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe ankündigt. Zur Durchführung der Arbeiten wird die L 3110 zwischen Hemsbach und Hüttenfeld von 22 Uhr abends bis 4 Uhr morgens gesperrt. Die Vollsperrung betrifft auch den Fußgänger- und Fahrradverkehr. Bis zur endgültigen Fertigstellung der Radwegbrücken im März 2024 werden noch Arbeiten am Geländer, am Asphalt und an der Beschilderung durchgeführt. Die Kosten der Ersatzneubauten belaufen sich auf rund 425 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.