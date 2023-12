Jugendfeuerwehr sammelt ausgediente Christbäume ein

Weinheim (rm). An Heilige drei Könige wird bei den meisten Familien traditionell der ausgediente Weihnachtsbaum abgeschmückt. Danach kümmern sich dann die Weinheimer Jugendfeuerwehrabteilungen in den Ortsteilen um die Entsorgung. Diesmal findet die Aktion am zweiten Wochenende im Januar statt. Bei der Christbaum-Sammelaktion 2024 werden die Bäume im Ortsteil Hohensachsen am Freitag, den 12. Januar ab 14 Uhr geholt. In den anderen Weinheimer Ortsteilen Sulzbach. Lützelsachsen, Rippenweier. Ritschweier und Oberflockenbach werden die ausgedienten Christbäume am Samstag, dem 13. Januar 2024 ab 8 Uhr eingesammelt.

Die Jugendfeuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wird keine Christbäume einsammeln. Bei nahezu 30 000 Einwohnern ist dies logistisch für die Jugendfeuerwehr im Stadtgebiet nicht zu bewältigen. Wer hier wohnt und seinen Christbaum entsorgen lassen will, muss ihn entweder als Grünschnitt bei der AVR Rhein – Neckar anmelden. Alternativ kann man den Baum auch in sein Auto laden und auf den Kompostplatz im Hammerweg 69 Weinheim, oder zur Sammelannahmestelle der AVR in Hirschberg (Lobdengaustraße 21) fahren.

Alle Termine der Christbaum-Sammelaktion im Überblick: In Hohensachsen: Freitag, den 12. Januar ab 14 Uhr In Sulzbach, Lützelsachsen, Rippenweier, Ritschweier und Oberflockenbach: Samstag, den 13. Januar 2024 ab 8 Uhr Im Weinheimer Stadtgebiet gibt es keine Sammel-Aktion

Foto: Feuerwehr Weinheim - Archiv Die Jugendfeuerwehr Sulzbach sammelt auch in diesem Jahr ausgediente Weihnachtsbäume ein.

Die Bäume müssen zu den jeweils angegebenen Uhrzeiten gut sichtbar am Straßenrand gelagert und restlos abgeschmückt sein. Eine spätere Abholung durch die Jugendfeuerwehr ist nicht möglich. Grünschnitt wird nicht mitgenommen. Die Jugendfeuerwehren würden sich über eine Spende für die Entsorgung sehr freuen. Damit werden die Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr über das laufende Jahr finanziert. Bitte binden Sie kein Geld an die Bäume, sondern besser einen Zettel mit ihrem Namen und ihrer Anschrift, damit die Jugendlichen bei ihnen klingeln können.

Was geschieht mit den gesammelten Christbäumen?