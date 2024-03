Jugendliche in Schriesheim geschlagen und ausgeraubt

Am Samstag lief ein 16-Jähriger zusammen mit seinem gleichaltrigen Bekannten die Schillerstraße in Schriesheim entlang. Um kurz nach 20 Uhr überquerten sie die Straße auf der Höhe des Kreisverkehrs zur Edelsteinstraße. Hierbei kam es zu einem Streit mit einem Fahrzeugfahrer, der aus Richtung der B 3 in die Edelsteinstraße eingefahren war. In dessen Verlauf stiegen drei Männer aus dem Auto aus, während der Fahrer sitzen blieb. Die Unbekannten forderten von den Jugendlichen Bargeld und schlugen auf sie ein, um die Herausgabe zu erzwingen. Die Männer beraubten die 16-Jährigen um ihre Wertgegenstände, darunter eine Markenjacke und ein Mobiltelefon. Dann stiegen sie wieder ein und fuhren davon. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.