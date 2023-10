Jugendlichen in Leutershausen zusammengeschlagen

Ein Jugendlicher wurde am Samstagmorgen gegen 3 Uhr brutal zusammengeschlagen. Dies teilte das Polizeipräsidium Mannheim auf Nachfrage der WN mit. Die Strafanzeige beim Polizeirevier Weinheim wurde bereits gestellt, die Ermittlungen dauern aber noch an, fügte der Polizeipressesprecher am Sonntag hinzu.