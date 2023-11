Wie wird man aus Versehen Deutscher Jugendmeister im Bodybuilding? Julian Walter hat es geschafft – ohne besondere Wettkampf-Diät und strengen Trainingsplan erreichte er den ersten Platz. Allerdings war er auch der einzige, der in seiner Gewichts- und Altersklasse antrat.

Über Julian Walter Julian Walter machte in diesem Jahr sein Abitur an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule . Der Weinheimer wird in diesem Monat 19 Jahre alt.

. Der Weinheimer wird in diesem Monat 19 Jahre alt. Seit seinem 16. Lebensjahr geht er ins Fitnessstudio. „Besonders in stressigen Situationen ist das Gym, oder auch jeder andere Sport klasse, um den Kopf freizubekommen.“

geht er ins Fitnessstudio. „Besonders in stressigen Situationen ist das Gym, oder auch jeder andere Sport klasse, um den Kopf freizubekommen.“ Vor seiner Gym-Karriere versuchte sich Walter bei der TSG 1862/09 Weinheim im Fußball und später als Handball-Linksaußen bei der HG Saase. „Aber letztlich waren die festen Termine nicht meins. Den Studiobesuch kann ich mir einteilen.“

im Fußball und später als Handball-Linksaußen bei der HG Saase. „Aber letztlich waren die festen Termine nicht meins. Den Studiobesuch kann ich mir einteilen.“ Proteinpulver, Kreatin und ein Bananen-Erdnussbutter-Shake mit Toastbrot zum Frühstück ergänzten die in der Woche fünf- bis sechsmaligen Studiobesuche.

"Mir gefällt daran, dass ich es mir selbst einteilen kann, wann ich trainieren gehe", erklärt Walter. Vor allem in stressigen Phasen seines Lebens half das regelmäßige Training. "Ich brauche immer einen Ausgleich. Im Fitnessstudio kann ich meinen Kopf einfach mal ausschalten", erzählt der Jugendliche.

Wunsch nach Australienreise und BWL-Studium

Walter machte dieses Jahr sein Abitur am Weinheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Aktuell arbeitet er beim Postzusteller bei UPS und spart auf eine Reise nach Australien. "Nächstes Jahr würde ich gern etwas in Richtung BWL studieren", erklärt Walter

Zu seinem 18. Geburtstag bekam er von seinen Freunden die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Bodybuilding geschenkt. "Ich hatte mal spaßeshalber erwähnt, dass ich an solchen Wettkämpfen teilnehmen würde. Das wurde mir wohl zum Verhängnis", erzählt der Sportler lachend. Sein Kumpel Luca Bauer meldete ihn daraufhin an und wurde zu seinem "Trainer".

Foto: Rolf Walter Julian Walter feierte seinen Sieg mit seinen Freunden. Luca Bauer (Zweiter von rechts) organisierte seine Teilnahme an der Meisterschaft.

Im Oktober ging es dann für den 18-Jährigen nach Flörsheim am Main. Am Wettkampfort erfuhr er dann, dass er in der Kategorie "Mens Physique" antreten würde und nicht fürs reine Bodybuilding. "Dabei wird nur der Oberkörper bewertet, also keine Beine", beschreibt er diese Disziplin.

Kleine Fauxpas beim Wettkampf

Bei der Vorbereitung auf seinen Auftritt unterlief dem aufgeregten jungen Abiturienten der ein oder andere Fauxpas. Zum Beispiel benutzte er den verpflichtenden Selbstbräuner erst am Tag des Wettkampfes und nicht wie empfohlen ein paar Tage vorher.

Das nächste Problem war seine Bühnenkleidung. "Die Badehose, die ich dabei hatte, war viel zu kurz", sagt Walter. "Zum Glück habe ich dann über Umwege noch eine richtige bekommen."

Während seiner Wartezeit bis zu seinem Bühnenmoment bekam der junge Sportler viele Tipps von Mitstreitern. "Ich habe mich auch etwas fehl am Platz gefühlt", erzählt er. "Ich bin eher so der schüchterne Typ, der nicht so das Rampenlicht sucht."

Je näher sein Auftritt rückte, desto aufgeregter wurde Walter. Als er jedoch auf die Bühne trat, verschwand all die Nervosität und er poste lächelnd vor den Kampfrichtern. Seine Freunde waren extra für seinen Wettkampf gekommen und feuerten ihn kräftig aus dem Publikum an. "Das war auf jeden Fall eine Erfahrung fürs Leben", berichtet der 18-Jährige.

Foto: Rolf Walter Hier post Julian Walter auf der Bühne.