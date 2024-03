Junge Frau aus Weinheim wegen Geldwäsche angeklagt

„Ich war so naiv“

„Ist das legal?“ Diese Frage habe sie damals gleich mehrfach gestellt, bevor sie sich auf diesen „Deal“ eingelassen habe, beteuerte am Dienstag die 19-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht Weinheim. Heute weiß sie: „Ich war so naiv.“ Denn die Aktion brachte ihr eine Anklage wegen leichtfertiger Geldwäsche ein. „Leichtfertig“ ist im juristischen Sinne quasi die Steigerung von „fahrlässig“ und nah dran an „vorsätzlich“.