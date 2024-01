Junge Tatverdächtige nach Einbruch geschnappt

Wie Tobias Hoffert, Sprecher beim Präsidium Mannheim, auf Anfrage erklärt, haben die Ermittler jüngst drei Tatverdächtige dingfest gemacht. Trotz Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Einbruchs und schweren Diebstahls sind strafrechtliche Konsequenzen fraglich, in zwei Fällen sogar ausgeschlossen. Denn von den drei mutmaßlichen Tätern ist lediglich einer älter als 14 Jahre. Die andern beiden sind strafunmündig. In ihrem Fall werde der Vorgang laut Hoffert jedoch an das zuständige Jugendamt weitergeleitet. Wie die Polizei den Dreien auf die Schliche gekommen ist, könne er mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht verraten.

Marktinhaber Sami Saeed äußerte im Gespräch mit den WN im November bereits den Verdacht, dass es sich um junge Täter gehandelt haben könnte. Vor allem Schüler gehen nach ihrem Unterricht gerne zu ihm in den Laden. In der Vergangenheit beschäftigte er immer wieder Praktikanten, die eine Praxisbescheinigung für ihre Schule brauchten. Und die vielen Aufnahmen der diversen Überwachungskameras, die den Einbruch minutiös filmten, bildeten ein Trio ab, das sich offensichtlich in Saeeds Laden auskannte.

Die Jugendlichen kannten sich aus

Nachdem einer der Täter die Glastür am Seiteneingang eingetreten hatte und sich die drei durch die enge Öffnung gequetscht hatten, sieht vieles, was dann passiert, verdächtig routiniert aus. Zielsicher greift einer der Jungen sofort zum Schalter, der das gesamte Licht in dem Laden regelt, und betätigt ihn. Danach geht er zu den Kühlschränken, deren Neonröhren noch Helligkeit spenden. Ohne zu suchen, weiß er sofort, wo er welches Kabel aus der Steckdose ziehen muss. Dann geht das Plündern los: Einer der Tatverdächtigen kümmert sich um die Kasse, die andern schnappen sich die Tabakwaren aus dem Regal. Nicht nur Zigaretten, sondern auch elektrische Vapes und Shishatabak. Am Ende sind es acht oder neun Plastiktüten voll mit der gestohlenen Ware. Bevor das Trio die Flucht ergreift, dreht einer noch einmal um und schnappt sich ein Getränk aus dem Kühlschrank. Laut Ladenbesitzer beläuft sich der Verlust auf einen vierstelligen Bereich.

Einbruchspuren sind nach wie vor sichtbar