Junger Fahrer missachtet Rotlicht und verursacht Unfall

Denn: Auf Höhe einer Bankfiliale wendete er und fuhr in Richtung der Kreuzung zur Brückenstraße. Aus eben dieser Brückenstraße wollte ein 45-Jähriger mit seinem BMW um kurz vor 19 Uhr nach links in die Seckenheimer Hauptstraße abbiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete der Audi-Fahrer das Rotlicht an der Ampel und kollidiert so mit dem abbiegenden BMW. Durch den Zusammenprall verletzte sich der 45-Jährige leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf gut 13.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.