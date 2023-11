Junger Mann vom Zug erfasst: Polizei geht von einem Unfall aus

Ein 20-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr an der Bahnhaltestelle Sulzbach-Weinheim von einem Zug erfasst worden und nach Angaben der Leitstelle des Polizeipräsidiums Mannheim "schwer bis lebensbedrohlich" verletzt worden. Nachdem das Polizeipräsidium Mannheim mit Blick auf die erst begonnenen Ermittlungen am Sonntag noch keine Informationen liefern konnte, äußert sich am Montag Sprecherin Sarah Winterkorn zu dem Vorfall. Demnach werden ersten Erkenntnissen zufolge eine suizidale Absicht sowie ein Fremdverschulden ausgeschlossen.