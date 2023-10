Kabarettist Michael Fitz begeistert mit tiefbayerischem Humor im Max

Er ist ein schwieriges Individuum, „da Mo“ – zu Hochdeutsch „der Mann“. Dialektal so überhaupt nicht mit dem Hemsbescher Dialekt verwandt, musste der geneigte Zuhörer bei der tiefbayerischen Aussprache von Michael Fitz doch ganz genau hinhören. Am Sonntagabend gastierte der Kabarettist und Liedermacher mit seinem gleichnamigen Programm „Da Mo“ im Max.

Endlich, möchte man sagen, war die Veranstaltung doch coronabedingt mehrfach und gleich mehrere Jahre verschoben worden. Jetzt aber war es so weit, und der Künstler zeigte sich angesichts der vollen Reihen beinahe überwältigt. Doch nur beinahe. Denn zu solchen überschwänglichen Gefühlsregungen ist das Musterbeispiel eines Mannes ja eigentlich überhaupt nicht in der Lage. Nun, es sei denn, er ist krank.

„Es gibt ja eigentlich momentan genug auf der Welt, unter dem Mann leiden könnte. Allerdings leidet der Mann meist nur unter sich selbst“, stellte Fitz selbstkritisch, beinahe selbstzynisch klar. Denn Michael Fitz gab auch zu: Männer leiden viel stärker als Frauen. An Schnupfen und Wehwehchen, kleinen Verletzungen und am Weltschmerz.

Musikalische Untermalung

Denn wechselte der Bayer vom langsamen Sprechen zum schnellen Singen, dann ging der Dialekt durchaus mit ihm durch. Zugeben wollte das aber keiner der Anwesenden. „Versteht ihr überhaupt, was ich da singe?“, die ironische Frage des Künstlers, was auf kollektives Nicken traf. Da musste selbst Fitz lachen. „Keine Sorge. Bleibts einfach dabei. Der Sinn erschließt sich mit der Zeit.“

Es folgte der Song „Kauen und Beißen“, der erklärte, wie sich das vermeintlich starke Geschlecht an manchen Dingen festbeißen könne. Dabei kam er aber auch zum Schluss, dass das Umfeld des Mannes oftmals an seiner Verbissenheit leide. Wenn das Hobby zu raumfüllend ist, zum Beispiel. „Gut, in Deutschland gibt es schon viele Baumärkte.“