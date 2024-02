Kabeldiebe in Schwetzingen und Bensheim unterwegs

Zwischen 19 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag, 6. Februar haben Unbekannte Kupferkabel von einer Baustelle in der Scheffelstraße in Schwetzingen gestohlen. Dabei handelte es sich um knapp 170 Meter an Starkstromkabel, welche von den Tätern abgeschnitten und anschließend entmantelt wurden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Durch den Diebstahl entstand eine mehrtägige Verzögerung des Baubetriebs. Das Polizeirevier Schwetzingen nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Ein ähnlicher Fall hat sich, ebenfalls in der Nacht zu Dienstag, in Bensheim zugetragen. Hier hatten es die Täter auf Leitungen von Hochspannungsmasten abgesehen. Die Beute hat insgesamt ein Gewicht von mehreren Tonnen. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06251/8468-0 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise von der Polizei in Bensheim (Kommissariat 42) entgegengenommen.