Kammerchor Sankt Georg führt Weihnachtsoratorium von Bach auf

Es liegt über zehn Jahre zurück, dass alle sechs Kantaten und damit das vollständige Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in Sankt Georg in Bensheim aufgeführt wurde. Der Kammerchor Sankt Georg realisiert dieses Projekt und lädt am zweiten Weihnachtstag, Dienstag, 26. Dezember, um 17 Uhr zum Ausklang der Feiertage in die geheizte katholische Kirche Sankt Georg in Bensheim ein.

Die vollständige Weihnachtsgeschichte von „Jauchzet, frohlocket“ bis zum Besuch der Könige wird erzählt, Bachs geradezu architektonische Anlage der sechs Kantaten wird erlebbar: die Verteilung der Trompeten und Pauken auf die Kantaten I, III und VI, die Anordnung der Tonarten der Kantaten, das Hinzufügen der Hörner in der vierten Kantate, die wechselnde und sich steigernde Besetzung der Arien und viele mehr. An der Seite des Kammerchors musizieren das Karlsruher Barockorchester und vier besondere Solisten: Heike Heilmann war schon einige Male in dieser Rolle als Sopran zu hören, ebenso Julia Diefenbach mit der Alt-Partie. Zuletzt bei der Aufführung von Mendelssohns „Paulus“ war Theodore Browne in Sankt Georg zu Gast, er übernimmt die Evangelistenpartie und singt die Tenorarien.

Auftritt von Michael Roman

Zum ersten Mal wird der Bassist Michael Roman zu hören sein, unter anderem mit der berühmten Arie „Großer Herr,o starker König“. Die Jungen der Kinderkantorei, die Kirchbergspatzen, singen in den ersten drei Kantaten im Chor mit und übernehmen den berührenden Choral „Er ist auf Erden kommen arm“ in der ersten Kantate.

Auch das Echo in der vierten Kantate wird von einer Bensheimer Knabenstimme übernommen. Die Leitung hat Regionalkantor Gregor Knop.