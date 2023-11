Kassiererin verhindert Betrugsmasche

Ein gutes Gespür bewies am Montag eine Kassiererin des LIDL-Supermarktes in der Mannheimer Straße in Weinheim. Um kurz nach 10.30 Uhr kam eine ältere Dame zu ihr an die Kasse und wollte Bezahlkarten im Wert von 2.000 Euro erwerben. Auf den ungewöhnlich hohen Betrag angesprochen, erklärte die Seniorin, dass sie die Karten benötige, um sich einen Gewinn auszahlen zu lassen. Das kam der Angestellten des Supermarktes verdächtig vor und sie verständigte die Polizei. Zu Recht, wie sich herausstellte. Es handelte sich nämlich um eine Betrugsmasche, bei welcher ein hoher Gewinn vorgegaukelt wird, der angeblich erst nach Vorkasse einer Gebühr ausgezahlt werden kann. Durch das beherzte Einschreiten der Kassiererin konnte verhindert werden, dass der 74-jährigen Dame ein hoher Schaden entstand.