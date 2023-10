Kein Führerschein, keine Versicherung und das Handy am Steuer

Doch auf einen Tatbestand folgt sogleich der nächste. Das dachten sich die Polizeibeamtinnen und -beamten am Dienstagmittag gegen 15.45 Uhr in Dossenheim - in der Handschuhsheimer Landstraße- als sie die 46-jährige Fahrerin eines Opels im Rahmen einer Kontrollstelle vermeintlich nur wegen eines Handyverstoßes aus dem Verkehr zogen. Die Dame konnte durch die Polizeibeamten zuvor dabei beobachtet werden, wie sie während der Fahrt am Steuer des Opels auf ihrem Handy tippte. Während der ganzheitlichen Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Opel über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt und die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.