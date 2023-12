Keine Fernzüge am Hauptbahnhof Weinheim

Da die Züge auch über die Main-Neckar-Bahn (Heidelberg-Weinheim-Darmstadt-Frankfurt) umgeleitet werden, wird der Fahrplan aller Züge auf dieser Strecke deutlich verändert. Dies erfolgt zuerst vom 2. bis 22. Januar 2024 und dann erneut vom 15. Juli bis 15. Dezember 2024. In diesen Zeiträumen halten keine Fernverkehrszüge (ICE, IC) der Deutschen Bahn in Weinheim, Heppenheim und Bensheim.

Die nächsten Möglichkeiten zur Nutzung dieser Züge sind in Mannheim, Heidelberg oder Darmstadt. Lediglich der Flixtrain hält weiterhin in Bensheim und Neu-Edingen/Friedrichsfeld.

Zwischen Mannheim und Frankfurt verkehrt stündlich der Regionalexpress RE 60, jedoch ohne Halt in Laudenbach, Sulzbach und Lützelsachsen. Der Regionalexpress RE 68 verbindet ebenfalls stündlich Heidelberg und Frankfurt, hält aber nicht in Hemsbach, Sulzbach, Lützelsachsen und Heddesheim/Hirschberg. S-Bahnen nach Mannheim und Bensheim fahren zur Verstärkung nur morgens und am späten Nachmittag. In Weinheim-Sulzbach halten in diesen Zeiträumen gar keine Züge, in Weinheim-Lützelsachsen nur die wenigen S-Bahnen.