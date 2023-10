Keramikstudio Richter: Nach 40 Jahren ist Schluss

Gerhard Richter ist ein Mann, der zupacken kann. Mit kräftigen Händen knetet er den Ton, bis er so weich ist, dass er ihn ausrollen kann. „Mit meiner Pizzamaschine“, sagt der 75-Jährige augenzwinkernd. Tatsächlich hat die Rolle, die fest an der Werkbank montiert ist, Ähnlichkeit mit einer Nudelmaschine. Der Ton erinnert an den Teig, der erst in flachen Zustand weiterverarbeitet werden kann. Richter kleidet eine Herzform mit der hellgrauen Masse aus. „Das wird später mal eine Urne für Tiere“, erklärt er. Seine Keramikarbeiten für die letzte Ruhe sind beliebt. Im Tierkrematorium werden sie zum Kauf angeboten. In seinem Laden in Sulzbach auch – noch jedenfalls.

Foto: Thomas Rittelmann Immer am Kneten: Gerhard Richter.

Gerhard Richter will sich mit seiner Töpferei, direkt an der Nördlichen Bergstraße gelegen, aus dem Tagesgeschäft zurückziehen „40 Jahre sind genug“, findet der Mann mit den freundlichen Augen beim Rundgang durch das Geschäft. Dort stapelt sich bunt glasiertes Geschirr – Kaffeebecher, Schalen, Krüge. Im Schaufenster baumeln Vogelhäuschen und Dekoartikel, an den Wänden hängen liebevoll gestaltete Namensschilder.

Richters Keramikstudio Kontakt: Marienstraße 1 in Sulzbach, Telefon 06201/72285, Mobil 0160/92411668, E-Mail info@keramikstudio-richter.de Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 14 bis 18 Uhr; Samstag, 9 bis 13 Uhr. Mittwochs geschlossen. Der Ausverkauf läuft ab 23. Oktober bis Ende des Jahres.

„Spielereien“ aus Ton

Im zweiten Stock des kleinen Fachwerkhauses aus dem Jahr 1847 geht es kunstvoll weiter: Windlichter, mit Gold verzierte Obstschalen, Vasen mit herrlichem Farbverlauf, reliefartige Wandbilder und sogar kleine Burgen aus Keramik. „Spielereien“, nennt Gerhard Richter die Festungen mit ihren Zinnen und Zitadellen, die sich an keinem Original orientieren. „Da lasse ich meiner Fantasie freien Lauf“, sagt er. Aber die Wachenburg, die wollte er schon immer mal machen. Vielleicht kommt sie ja noch – wenn genug Zeit ist im Ruhestand. Seine Finger wird er wohl nicht ganz vom Ton lassen können. Dazu ist die Liebe zu diesem Material viel zu groß. Aus dem ehemaligen Hobby wurde vor 40 Jahren ein Beruf. Schon 1979, als Ehefrau Käthe ihr erstes Kind zur Welt brachte und den Job als Lehrerin nicht aufgeben wollte. Da blieb der gelernte Kunststofftechniker zuhause. „Ich war einer der ersten Hausmänner überhaupt“, glaubt Gerhard Richter. Aber untätig war er neben dem Haushalt nicht. In der freien Zeit wurde getöpfert. Als dann auch das zweite Kind im Kindergarten war, sollte mehr aus dem Hobby werden. „Richters Keramikstudio“ eröffnete am 23. Oktober 1983 – in den Räumen, in denen zuvor Käthe Richters Großvater Pflanzensamen verkauft hatte. Und nicht nur das. „Samen-Pflästerer war ein richtiges kleines Krämerlädchen“, erinnert sich Käthe Richter.

Foto: Thomas Rittelmann Keramik ist wieder im Trend. Jedes Stück ist individuell.

Weil er nicht wusste, ob Keramik allein läuft, suchte sich Gerhard Richter noch ein zusätzliches Standbein: Trockenblumen. „Doch die kamen dann irgendwann auch wieder aus der Mode.“ Entsprechend konzentrierte sich der Sulzbacher ausschließlich auf Keramik.

Eine Familie ernähren konnte Richter allerdings nie mit dem Laden, der ohnehin nur am Nachmittag geöffnet ist. Er war lediglich ein Zubrot. Besonders nachdem die Kreisverbindungsstraße gebaut worden war und die Laufkundschaft wegfiel.

Foto: Thomas Rittelmann Zwischen Kunst und Alltag: Handwerk schlägt die Brücke.

Für Kunstkeramik bekannt

Aber das tat der Leidenschaft keinen Abbruch, mit der Richter töpfert. Im Laufe der Jahre wurde er immer experimentierfreudiger, seine Werke kunstvoller. Das zeigt sich vor allem im Hof, wo große Tonskulpturen stehen. Eine davon trägt den Namen „Weinendes Auge“ und wurde für eine Ausstellung unter dem Titel „Abschied“ in Karlsbad gefertigt. Ein Beispiel für Richters Schaffen – neben dem beruflichen. Durch seine Kunstkeramik ist er weit über Weinheim hinaus bekannt. Beim Kunstkreis Laudenbach ist er engagiert und stellt dort aus. Seine Werke waren aber auch schon in der ehemaligen Weinheimer Kreispflege zu sehen oder in der Volksbank.

Foto: Thomas Rittelmann Geschickt kleidet Richter eine Herzform aus. Daraus wird eine Tierurne.

Inspiration holt sich Richter von außen. Eine ganze Wand ist in Anlehnung an die Arbeit des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser gestaltet, übersät mit fantasievollen Formen. Wer durch das schwere Holztor in den verwunschenen Garten tritt, sieht große, bunte Stelen, dazwischen Öllampen und hübsche Tierfiguren.

Alles muss raus

„Das alles muss raus“, sagt Richter, auch wenn ihm der Abschied sicher nicht leichtfallen wird nach vier Jahrzehnten. Schließlich war er immer mit Leib und Seele dabei, hat auch die Herausforderungen geliebt, wenn Kunden mit besonderen Wünschen kamen. Und weil er noch nicht ganz loslassen kann, führt er Arbeiten auf Bestellung auch in Zukunft gerne aus.