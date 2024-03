Cannabislegalisierung

Kiffen, spliffen, paffen - Cannabisgesetz im Bundesrat bestätigt

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 22. März final das Cannabisgesetz abgestimmt. Das Bangen vieler, dass die Legalisierung verschoben oder gecancelt wird, ist damit passé. Ab 1. April, wird Cannabis nun endlich in Deutschland legal und darf ab Juli in Cannabis Social Clubs angebaut werden. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, wie sie einen Cannabis Club nennen würden.