Kindesmissbrauch: 25-Jähriger vor Gericht

Wenn ein Chat zum Albtraum wird – eigentlich beginnt die Unterhaltung via Smartphone ganz harmlos, wie es zwischen jungen Menschen ständig passiert. Per WhatsApp werden erst Text-, dann Sprachnachrichten ausgetauscht, man kommt sich näher und bald wird das erste Treffen am Bahnhof in Weinheim vereinbart. Ein Mädchen, das aus der Nähe von Bad Soden am Taunus kommt und damals zwölf Jahre alt ist, reist mit dem Zug in die Zweiburgenstadt, wo sie von ihrem Chatpartner erwartet wird. Der Haken an der Sache: Der Junge aus dem Chat ist rund zehn Jahre älter.