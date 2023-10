Die Kinosaison startet und das unabhängige Verbraucherportal Testberichte.de hat ein Kinoranking für Deutschland veröffentlicht. Über 1,2 Millionen Online-Rezensionen zu mehr als 1.000 Kinos in Deutschland wurden hier analysiert. Das beliebteste Kino kommt auf durchschnittlich 4,9 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), das unbeliebteste Filmtheater liegt bei 3,3.

„Modernes Theater – Kino Weinheim“ auf Platz 1

In Baden-Württemberg wurden 139 Kinos ausgewertet – das beliebteste Kino im Bundesland ist in Weinheim

Das kleine, 1925 erstmals eröffnete, Kino in der Weinheimer Innenstadt ist mit 4,8 Sternen weit überdurchschnittlich beliebt, belegt in Baden-Württemberg sogar den ersten Platz und lässt andere Kinos der Region weit hinter sich. Das Odeon Mannheim belegt nur Rang 181, das Cinema Quadrat Platz 397, das Atlantis Platz 717 und das Cineplex Mannheim Platz 770. In Heidelberg schaffte es das Gloria-Kino auf Rang 365, gefolgt vom Karlstorkino (Rang 393) und dem der Luxor-Filmpalast Heidelberg auf dem Rang 1063.