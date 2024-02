Raphael Schleweis, Baumgärtner der Weinheimer Stadtverwaltung, traute seinen Augen nicht. Es war ein trauriger Anblick: eine junge Esche auf der kleinen Grünfläche an der OEG-Haltestelle Blumenstraße, erst wenige Jahre alt, aber voll im Saft, wurde dieser Tage mutwillig zerstört. Das schreibt die Stadt Weinheim in einer Pressemitteilung. Auf einer Höhe von etwa 1,20 Meter wurde der Baum am etwa oberarmdicken Stamm angesägt und abgeknickt. Nur noch ein Stumpf ist stehengeblieben. Die Stadt Weinheim hat Anzeige erstattet gegen den oder die Täter. Wer vielleicht Beobachtungen zum Vandalismus gemacht hat, kann sich gerne mit der Polizei Weinheim (Telefon 06201/10030) in Verbindung setzen.